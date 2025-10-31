Κύμα πολιτικών αντιδράσεων και εντός της ΝΔ έχει δημιουργήσει η απόφαση για κλείσιμο δεκάδων υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Μόνο από χθες, έξι «γαλάζιοι» βουλευτές κατέθεσαν μεμονωμένες επίκαιρες ερωτήσεις και αναφορές, για κλείσιμο υποκαταστημάτων που αφορά τις περιφέρειές τους.

Ειδικότερα, ο Βασίλης Οικονόμου ζητά εξηγήσεις για το «λουκέτο» σε υποκαταστήματα στο Δήμο Ωρωπού, στο Δήμο Διονύσου, στο Δήμο Σαρωνικού, στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας, στο Δήμο ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης, στο Δήμο Μαραθώνα, στο Δήμο Αχαρνών και στο Δήμο Παλλήνης στην Ανατολική Αττική.

Οι βουλευτές Κυκλάδων της ΝΔ Μάρκος Καφούρος και Κατερίνα Μονογυιού, με ερωτήσεις τους στους υπουργούς Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτουν το ζήτημα του επικείμενου κλεισίματος 5 υποκαταστημάτων στην περιοχή.

Ο Νεοκλής Κρητικός θέτει ζήτημα επανεξέτασης αναστολής λειτουργίας υποκαταστημάτων στην Λακωνία, ενώ οι Γιάννης Γιώργος και Διονυσία Αυγερινοπούλου με αναφορές τους μεταφέρουν τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών σε Χαλκιδική και Δυτική Ελλάδα για την συγκεκριμένη εξέλιξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις ερωτήσεις και τις αναφορές τους, οι «γαλάζιοι» βουλευτές κάνουν λόγο για αιφνιδιαστική απόφαση που δημιουργεί προβλήματα στον κόσμο, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές και ζητούν την επανεξέταση του κλεισίματος ή των συγχωνεύσεων τοπικών καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Θυμίζουμε πως και οι Στέλιος Πέτσας και Αθανάσιος Καββαδάς ανέφεραν στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων πως επίσης έγιναν δέκτες παραπόνων, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για ανάγκη «λήψης δύσκολων αποφάσεων», προκειμένου να επιβιώσουν τα ΕΛΤΑ.