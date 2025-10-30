Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα θα προσφέρει ύλη στις lifestyle εκπομπές.

Την Παρασκευή θα βρίσκεται στη χώρα μας και έχει αρχίσει ήδη η αναζήτηση γαργαλιστικών πληροφοριών: Αν θα πάει και σε ποιο γυμναστήριο, αν θα πάει και σε ποιο κομμωτήριο κοκ.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα έχει μια θητεία πολύ διαφορετική από εκείνη των προκατόχων της και το πρώτα δείγμα γραφής είναι ότι πριν δώσει τα διαπιστευτήριά της στον ΠτΔ Κ. Τασούλα (την επόμενη εβδομάδα) θα διασκεδάσει στο Κέντρο Αθηνών (το βράδυ της Κυριακής) απολαμβάνοντας Κωνσταντίνο Αργυρό, με τον οποίο έχουν ήδη γνωριστεί στο Λονδίνο.

