Ευθεία επίθεση στην ιδιοκτησία της εφημερίδας «Τα Νέα» εξαπέλυσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με αφορμή πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Δευτέρας με τίτλο «Στον σταθμό ηλεκτρικού στο Μοναστηράκι πρόβλημα στατικότητας».

«Κάποιος ίσως να έχει στο μυαλό του ότι θέλει να φύγει από τον δημόσιο τομέα η συγκοινωνία και δεν ξέρω τι συμφέροντα παίζονται», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο του Real και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Είπε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών μεταξύ των άλλων:

«Εγώ βλέπω από το συγκεκριμένο Μέσο Ενημέρωσης μία συστηματική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα πλήρους απαξίωσης των συγκοινωνιών. Δεν ξέρω τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτή την στρατηγική. (…) Ίσως κάποιος να έχει στο μυαλό του ότι θέλει να φύγει από τον δημόσιο χαρακτήρα η συγκοινωνία και δεν ξέρω τι συμφέροντα παίζονται. Πάντως για το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο που επέλεξε ο εκδότης να βγάλει, δεν ερωτηθήκαμε. Δηλαδή έγινε ένα ολόκληρο ρεπορτάζ, το οποίο τρομοκρατεί τους πολίτες και για το οποίο δεν ρωτήθηκε το αρμόδιο υπουργείο».

