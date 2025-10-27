Οι ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα θα γίνουν στις 29/10.

Την ερχόμενη Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου αναμένεται -άνευ απροόπτου- να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας την επιστημονική ομάδα που θα απαρτίσει το Επιστημονικό του Συμβούλιο του Ινστιτούτου του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μια ομάδα έγκριτων επιστημόνων με διακρίσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Όλα δείχνουν ότι τα μέλη του Συμβουλίου θα ξεπερνάνε τα τριάντα και ανάμεσα σε αυτά θα βρίσκονται και νέα πρόσωπα που έχουν να συνεισφέρουν πολλά στον δημόσιο διάλογο.

Δεύτερος σημαντικός σταθμός μετά την ανακοίνωση των ονομάτων του Επιστημονικού του Συμβουλίου, αναμένεται να είναι η έκδοση του βιβλίου. Μπορεί προς στιγμή να μην υπάρχει σαφής ημερομηνία, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το βιβλίο θα δοθεί στο κοινό το τελευταίο δεκαήμερο του ερχόμενου μήνα.

Μπ. Γ.