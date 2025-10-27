Ζητά καταδίκη της επίθεσης στον Μ. Βορίδη χωρίς αστερίσκους.

Ο βουλευτής ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, μια μέρα μετά την επίθεση από κουκουλοφόρους εναντίον του Μ. Βορίδη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ έτρωγε σε εστιατόριο με την οικογένειά του, με ανάρτησή του, αναφέρεται σε απαράδεκτη και καταδικαστέα επίθεση με τη σημείωση «κανένα αλλά, κανένας αστερίσκος».

Η επιλογή του να υπογραμμίσει προσωπικά κάτι αυτονόητο για ένα προοδευτικό, δημοκρατικό κόμμα δείχνει, ενδεχομένως, ότι αντιλαμβάνεται κάποια αμφιθυμία σε στελέχη του κόμματός του και θέλει να διαχωρίσει τη θέση του.

