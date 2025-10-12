Επίκαιρη ερώτηση για τον ΔΕΔΔΗΕ και τα προβλήματα με μετρητές, κολώνες, ρευματοκλοπή.

Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ανατολική Αττική με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) έθιξε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Καραμέρος σε επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα τα προβλήματα στη καταγραφή ενδείξεων των έξυπνων μετρητών, ζήτημα που έθιξε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας.

Ο βουλευτής επεσήμανε την ευθύνη του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών, αλλά και την πλημμέλεια του ΔΕΔΔΗΕ στην ορθή μέτρηση της κατανάλωσης και σε εργασίες που οφείλει εκ του νόμου να κάνει (ακτικατάσταση και επισκευή μετρητών) σε πλήθος παροχών ηλεκτροδότησης στην Ανατολική Αττική. Ο κ. Καραμέρος αναφέρθηκε εκτεταμένα σε προβλήματα επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με τις υπηρεσίες του Διαχειριστή, ενώ υπογράμμισε την πλημμελή ανταπόκρισή του σε κρίσιμους τομείς όπως η εγκατάσταση συνεστραμμένων καλωδίων, η επέκταση των έξυπνων μετρητών πανελλαδικά και η καταπολέμηση των ρευματοκλοπών, ειδικά σε ένα καθεστώς υψηλής διάθεσης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά της παραχώρησης κρίσιμου ποσοστού του ΔΕΔΔΗΕ σε ιδιώτες επενδυτές. «Ο ΔΕΔΔΗΕ που εκχωρήσατε στη Macquarie και προικοδοτείτε με 437 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ταλαιπωρεί καθημερινά την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο βουλευτής.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Τσάφος στάθηκε στον χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση των επενδύσεων που οφείλει να κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ενώ αντιμετώπιζε τα ζητήματα του δικτύου που αφορούν την Ανατολική Αττική ως ένα μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος εκσυγχρονισμού των παροχών. Ο αρμόδιος υφυπουργός εστίασε το πρόβλημα για τη σημερινή κατάσταση του ΔΕΔΔΗΕ 6 χρόνια πριν αναλάβει η κυβέρνηση που υπηρετεί, ενώ και στο θέμα των έξυπνων μετρητών δεν υπήρξε δέσμευση παρά διαπίστωση για το εύρος των παροχών που πρέπει να αντικατασταθούν.

{https://www.youtube.com/watch?v=WpvGXomhd-Y}