«Είναι και δική του ευθύνη» επισημαίνει ο Έλληνας επίτροπος, ζητώντας εμμέσως πρωτοβουλίες και από το Μαξίμου.

«Θα ήθελα να δω τον Αντώνη Σαμαρά να επιστρέφει στη ΝΔ, κάτι που όμως είναι και προσωπική του απόφαση» τονίζει με συνέντευξή του στην «Καθημερινή» της Κυριακής και τον Σταύρο Γ. Παπαντωνίου ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

Οι πολιτικές και προσωπικές σχέσεις Αντώνη και «Τζίτζι» είναι κρυφές και προφανώς στην ερώτηση ο έλληνας επίτροπος δεν μπορούσε να απαντήσει παρά θετικά.

Κρατούμε όμως πως «είναι και προσωπική απόφαση» του Σαμαρά.

Δηλαδή είναι ΚΑΙ του Μητσοτάκη.

ΥΓ: Ο Απ. Τζιτζικώστας δηλώνει πως δεν υπάρχει περίπτωση να μην ολοκληρώσει το έργο του στις Βρυξέλλες, ώστε να είναι υποψήφιος βουλευτής και υποψήφιος για την μετα-Μητσοτάκη εποχή...

Β.Σκ.