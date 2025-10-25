Πώς το Μαξίμου εργαλειοποιεί ένα σύμβολο του έθνους!

«Τα γκάλοπ πίσω από την απόφαση της κυβέρνησης» για τις παρεμβάσεις της για τον Άγνωστο Στρατιώτη, γράφει το Σάββατο στην πρώτη της σελίδα η «Καθημερινή».

«Στόχος το κόντεμα του Δένδια» είναι το συμπέρασμα ακόμα και του φιλοκυβερνητικού Τύπου.

Αυτοί είναι οι λόγοι που το Μαξίμου έφερε στη Βουλή προς ψήφιση την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Και φυσικά για να βάλει εμπόδια στο κίνημα για την τιμωρία των υπευθύνων για την τραγωδία των Τεμπών.

Οι σκοπιμότητες, ο παλαιοκομματισμός, το κομματικό όφελος και οι εσωκομματικές εκκαθαρίσεις στο απόγειό τους.

Και φυσικά η- προκλητική- ασέβεια προς το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.