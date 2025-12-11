«Αντίποινα» του Μαξίμου για τη συμμετοχή του υπουργού Άμυνας στην εκδήλωση της «Δημοκρατίας»;

«Κανένα εθνικό σχέδιο δεν έχει απορριφθεί» διαμηνύει η Κομισιόν, χαρακτηρίζοντας ως «φυσιολογική διαδικασία» στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εθνικών προγραμμάτων του μηχανισμού SAFE την επιστολή που απέστειλε προς την Ελλάδα.

Κόντρα δηλαδή στα δημοσιεύματα μέσων -φιλοκυβερνητικών παρακαλώ- με σαφείς αιχμές κατά του υπουργού Άμυνας πως το σχέδιο είχε απορριφθεί γιατί δεν ήταν καλά μελετημένο.

Κάποιοι βλέπον βέβαια πως πίσω από τα δημοσιεύματα βρίσκεται το Μαξίμου. Και μάλιστα ως ...αντίποινα για την παρουσία Δένδια στην εκδήλωση της «Δημοκρατίας» με ομιλητές Καραμανλή και Βενιζέλο, παρουσία του Σαμαρά.

Ε.Σ.