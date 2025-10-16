Τι ειπώθηκε στη σύσκεψη με τον Τσιάρα.

Από την έκτακτη μάζωξη των 45 βουλευτών της Ν.Δ. με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρα μπροστά στον κίνδυνο να βγουν τα τρακτέρ στους δρόμους με απλήρωτους τους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλοι συγκράτησαν την εξής φράση γαλάζιου βουλευτή: «Βρισκόμαστε στο μέσον της τέλειας καταιγίδας» είπε και όλοι κούνησαν το κεφάλι.

Και μπορεί ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων θα γίνουν - έστω και με 40 ημέρες καθυστέρηση- ωστόσο πολλοί βουλευτές δεν συμμερίστηκαν την αισιοδοξία του.

Πρώτον, διότι δεν πιστεύουν ότι θα προλάβουν να έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι εξονυχιστικοί έλεγχοι που έχει επιβάλλει η Κομισιόν μέχρι τις 31 Νοεμβρίου.

Δεύτερον, επειδή εκτιμούν ότι ακόμη και αν καταβληθούν τα ποσά θα είναι πλέον αργά να ανακόψουν την οργή και τις κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Στις αξιοσημείωτες παρεμβάσεις στη συνεδρίαση αυτή του Γ. Οικονόμου που αμφισβήτησε την επιλογή της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η παρέμβαση του Χρ. Μπουκώρου που ζήτησε την άμεση καταβολή όλου του κόστους των ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους και της καταβολής οικονομικού επιδόματος σε όσους έχουν σφάξει τα κοπάδια τους λόγω ευλογιάς και έχουν καταστραφεί οικονομικά.

Λ.Ι.