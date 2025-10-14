«Ο Τάσος δεν έμπλεξε με την πολιτική, η πολιτική έμπλεξε με τον Τάσο».

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Αλέκος Παπαδόπουλος παρουσίασε το βιβλίο του Τάσου Γιαννίτση «Ελλάδα, 1953-2024 - Χρόνος και πολιτική οικονομία» (εκδ. Πατάκη) χθες το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο «Ευριπίδης», στην Κηφισιά.

Μιλώντας για την προσωπικότητα του συγγραφέα, πρώην υπουργού, ομότιμου καθηγητή οικονομικών, σημείωσε ότι η χώρα του χρωστάει γιατί κόσμησε με το ήθος και την ποιότητα της συμπεριφοράς του τη δημόσια ζωή. Τόνισε ότι διατηρούσε πάντα την αυτονομία του απέναντι στο πολιτικό σύστημα και δεν λερώθηκε ποτέ στη σκόνη του παλαιοκομματισμού.

Για τον Αλ. Παπαδόπουλο, αυτό το βιβλίο είναι ασύγκριτα σημαντικότερο από όλα τα προηγούμενα του Τ. Γιαννίτση και αποτελεί προσφορά για τις νεότερες γενιές. Ανατρέχοντας στο 2001, όταν λόγω των μεγάλων αντιδράσεων αποσύρθηκε το ν/σ Γιαννίτση για το ασφαλιστικό, ο Αλ. Παπαδόπουλος είπε ότι είχε δημόσια τότε υποστηρίξει τη συγκεκριμένη αντιδημοφιλή μεταρρύθμιση, παρόλο που στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου είχε διαφωνήσει γιατί τη θεωρούσε ήπια και ζητούσε ακόμη πιο επώδυνες παρεμβάσεις.

Ο δημοσιογράφος Φοίβος Καρζής θύμισε ότι την απονομή του Νόμπελ Οικονομίας σε έναν οικονομολόγο (Τζοέλ Μοκίρ) με αντικείμενο τη σύνδεση της κουλτούρας με την οικονομική ανάπτυξη, για να υπογραμμίσει ότι ο Τ. Γιαννίτσης με το βιβλίο του κάνει ακριβώς αυτό.

Α.Σ.