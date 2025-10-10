Αναζητώντας τρόπους περιορισμούς της ολιγαρχίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, στις 10 και 11 Οκτωβρίου, θα συμμετάσχουν ως ομιλητές στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Breaking the Oligarchs’ Grip: The Athens Dialogues».

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων, το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου και το Center for the Study of Oligarchs, με σκοπό τη συμμετοχή σε μια παγκόσμια συζήτηση για την επιρροή της ολιγαρχίας στην πολιτική ζωή και τους τρόπους περιορισμού της.

Επειδή το θέμα αυτό έχει μεγάλο συμβολικό και πολιτικό φορτίο, ειδικά στον προοδευτικό χώρο, η κοινή παρουσία Δούκα-Παπανδρέου υπενθυμίζει τις συμμαχίες στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Α.Σ.