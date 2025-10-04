Γιατί «πρέπει να ξαναθυμηθούμε τις μεγάλες εκείνες αξίες που κινητοποίησαν τους λαούς και έφεραν τις μεγάλες επαναστάσεις και τις μεγάλες αλλαγές στην ήπειρό μας».

Την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης μπορείτε να τη διαβάσετε (ΕΔΩ) στο Dnews.

Το γραφείο του έκανε μια καταγραφή κάποιων από τα βασικά σημεία της ομιλίας αυτής:

-Η Ευρώπη δεν είναι μια ήπειρος χωρίς ηγεσία- Είναι μια ήπειρος με λάθος ηγεσία - Νεοσυντηρητική, νεοφιλελεύθερη, άτολμη και ανεπαρκή.

-Το σοβαρό κενό ηγεσίας στην ΕΕ υπονομεύει το μέλλον της Ευρώπης.

-Σκληρή κριτική σε Φον ντερ Λάιεν, Ρούττε, Μπαϊρού, Σαρκοζί -Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί όλο και πιο αυταρχικά.

-Οι αλλεπάλληλες κρίσεις ενίσχυσαν ραγδαία τις ακροδεξιές και νεοσυντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης - Επένδυσαν στον φόβο, αναδείχθηκαν πιο ισχυρές.

-Ορατός ο κίνδυνος η ακροδεξιά της Γαλλίας Γερμανίας Βρετανίας Ιταλίας να είναι στην ηγεσία της πιο στρατιωτικοποιημένης Ευρώπης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

-Για την κοινωνική πλειοψηφία, η αριστερά είναι χρήσιμη, ακόμη περισσότερο και ιδίως θα έλεγα, στα δύσκολα. Η αριστερά όμως που δεν το βάζει στα πόδια στις δυσκολίες.

-Πρέπει να κινητοποιηθούμε γύρω από έναν νέο πατριωτισμό για δικαιοσύνη στις χώρες μας. Έναν νέο πατριωτισμό που να είναι συμπεριληπτικός, ηθικός, οικονομικός και κοινωνικός. Έναν νέο πατριωτισμό βασισμένο στην αποφασιστικότητα να αντισταθούμε στα μεγάλα συμφέροντα των ισχυρών και των ολιγαρχών. Να τους κάνουμε να πληρώσουν.

Και πέρα από τις χώρες μας, πρέπει να αγωνιστούμε για έναν νέο διεθνισμό και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, για την ειρήνη και ενάντια στην ακροδεξιά.

Και να διεκδικήσουμε την ηγεσία της Ευρώπης. (Κατέθεσε "προοδευτικό ευρωπαϊκό όραμα" με 7 άξονες).

-Όσο ο κόσμος μας γίνεται ολοένα και πιο άνισος, πιο αυταρχικός, πιο βίαιος, εμείς πρέπει να ξαναθυμηθούμε τις μεγάλες εκείνες αξίες που κινητοποίησαν τους λαούς και έφεραν τις μεγάλες επαναστάσεις και τις μεγάλες αλλαγές στην ήπειρό μας.

Η αλήθεια για κάθε προοδευτικό άνθρωπο είναι πως όλες αυτές οι επισημάνσεις είναι και σωστές και καίριες.

Β.Σκ.