Διαδοχικές παρεμβάσεις υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του Π. Ρούτσι.

Ηταν Ιούνιος όταν ο βουλευτής Β Πειραιά της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και στη συνέχεια έκανε μια ενθουσιώδη ανάρτηση με την οποία έδειχνε ότι αισθάνεται πολύ κοντά στον δημοφιλέστερο υπουργό της κυβέρνησης.

Εκείνη τη συνάντηση τη θυμήθηκαν αρκετοί μετά τη χθεσινή ανάρτηση του Δ. Μαρκόπουλου με την οποία ζήτησε να κάνει η Δικαιοσύνη ό,τι πρέπει για να ανακουφιστεί ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι.

Είχε προηγηθεί η ηχηρή παρέμβαση του Ν. Δένδια, από το βήμα της Βουλής, με ανάλογο περιεχόμενο.

Ακόμη και να μην είχαν συνεννοηθεί, είναι σαν να είχαν συνεννοηθεί.

Α.Σ.