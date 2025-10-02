Το μήνυμα στον Π. Γερουλάνο: «Δεν είναι σωστό να βάζουμε αυτή τη στιγμή προθεσμίες».

Ο Χάρης Δούκας θέλει να τιμήσει την εντολή που πήρε από τους δημότες της Αθήνας και να ολοκληρώσει το έργο του. Το ξεκαθάρισε μιλώντας στον τ/σ ΣΚΑΪ («Αταίριαστοι»), απαντώντας σε σχετική ερώτηση:

«Είμαι Δήμαρχος, το έχω πει και είναι έγνοια μου μεγάλη να παλέψω για την Αθήνα. Οι βουλευτικές είναι το 2027, Νοέμβριο του 2028 είναι οι δημοτικές, και νομίζω ότι χρέος μου είναι, για να τιμήσω και την ψήφο των Αθηναίων, να αποδεικνύω κάθε μέρα με τη δουλειά που κάνω, το διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα μπορούσε να έχει και η χώρα με ένα θετικό παράδειγμα για την Αθήνα».

Για τις δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου ότι η βελόνα των δημοσκοπήσεων που πρέπει να κουνηθεί τους επόμενους δύο μήνες, σχολίασε ότι «δεν είναι σωστό να βάζουμε αυτή τη στιγμή προθεσμίες. Δεν υπάρχει Πρόεδρος με προθεσμίες».

Ζήτησε «ένα συνέδριο το οποίο, θέλω να το πω αυτό, πρέπει να είναι μεγάλο, δημοκρατικό, πολιτικό, να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε, να αναλύσουμε, να φτιάξουμε κείμενα, να το αγκαλιάσει η κοινωνία, να είναι συνδιαμορφωτές, για να μπορέσει να ενδυναμώσει την προσπάθειά μας».

Σε μια πρόχειρη μετάφραση, αυτό σημαίνει ότι δεν θα συμφωνούσε να γίνει το συνέδριο μέσα στο 2025.

Α.Σ.