Τελικά, δεν «τα πήρε όλα ο Ερντογάν» στον Λευκό Οίκο...

Η απόλυση του δημοσιογράφου Χουσεΐν Γκιουνάι από το τουρκικό (φιλοκυβερνητικό) κανάλι NTV, επειδή δημοσιοποιήθηκαν όσα είπε έξω από τον Λευκό Οίκο, χωρίς να γνωρίζει ότι καταγράφονται, προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης με όσα μεταδόθηκαν στη δική μας χώρα.

Ο διάλογος με συνάδελφό του είναι αποκαλυπτικός της αποτυχίας του Τούρκου προέδρου να πετύχει τους στόχους του στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντ. Τραμπ.

Στην Ελλάδα, από πολλά ΜΜΕ, μεταδόθηκε η εικόνα ότι ο Ρ. Τ. Ερντογάν θριάμβευσε, με βάση, κυρίως, τις δημόσιες φιλοφρονήσεις από τον Ντ. Τραμπ. Οπως αποδεικνύεται, αυτή ήταν μια μάλλον επιπόλαιη ανάλυση.

Επίσης, όσα ενδιαφέροντα είπε ο Τούρκος δημοσιογράφος για τις ίντριγκες διαδοχής στην Άγκυρα δείχνουν πόσο μεγάλο είναι το έλλειμμα πληροφόρησης εδώ για όσα συμβαίνουν στην Τουρκία.

Κατά τα άλλα, οι εκδικητικές απολύσεις με εντολή του καθεστώτος Ερντογάν ή για την ικανοποίησή του είναι κανόνας στην Τουρκία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Α.Σ.