Θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του Τάσου Γιαννίτση.

Στις 19.00, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Ελλάδα 1953-2024: Χρόνος και Πολιτική Οικονομία», του Τάσου Γιαννίτση, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Θα μιλήσουν Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Σταύρος Θωμαδάκης, Κώστας Κωστής, Πάνος Τσακλόγλου και ο συγγραφέας.

Θα είναι η πρώτη φορά που η πρώην ΠτΔ θα μιλήσει δημόσια και θα το κάνει με αφορμή ένα βιβλίο βαθιά πολιτικό γραμμένο από έναν πρώην υπουργό, ομότιμο καθηγητή οικονομικών, βαθιά προοδευτικό και βαθιά εκσυγχρονιστή.

Η συγκυρία είναι ιδανική για μια ουσιαστική παρέμβαση.

Α.Σ.