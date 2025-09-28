Είχε να ακουστεί από τότε που αποτελούσε τη ρωμαλέα Αμαζόνα του Στεφάνου Κασσελάκη.

Είναι αν μη τι άλλο ενθαρρυντικό για το παγκόσμιο σοσιαλιστικό κίνημα ότι η Νινα Κασιμάτη έσπασε τη σιωπή της, έστω για να επιτεθεί στο Dnews με υπονοούμενα για «μεροκάματα» με αφορμή την κριτική που της άσκησε για την στάση της στην υπόθεση Ρούπου.

Και λέω ενθαρρυντικό γιατί είχε να ακουστεί από τότε που αποτελούσε τη ρωμαλέα Αμαζόνα του Στεφάνου Κασσελάκη, ο οποίος είναι πλέον γνωστό τοις πάσι πως εργαζόταν για την υπόθεση του σοσιαλισμού και τα ιδεώδη στα οποία ομνυει η βουλευτρια Πειραιά, πλέον από το μετερίζι του Μακρόν. Απο το ΕΑΜ και τη Μακρόνησο στον Μακρον, η κα Κασιμάτη παλεύει διαχρονικά και άοκνα για τον σοσιαλισμό.

Μερικές φορές βέβαια κάποιοι αμφισβητούν την προσήλωση της στον σκοπό, όπως όταν φωτογραφήθηκε χαρωπά δίπλα σε χρυσαυγιτες. Άλλοι βέβαια θεωρούν πως όλα αυτά συμβαίνουν επειδή θέλει να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον προκειμένου να μαζέψει σταυρούς και να τους χρησιμοποιήσει ως εργαλείο στη διαπραγμάτευση της με διαφορετικούς κομματικούς μηχανισμούς.

Οσο για το σήμερα; Δεν ακολούθησε την αβεβαιότητα του νέου εγχειρηματος Κασελακη και προτίμησε να διαψεύσει με την αδιασαλευτη στάση της τις πληροφορίες πως βρίσκεται στο κατώφλι του ΠΑΣΟΚ, πως τα βρήκε με τον Νίκο Ανδρουλακη. Για όσους αναρωτιούνται, παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς καμία χρέωση τομέα, συμμετέχοντας και σε δύο έμμισθες κοινοβουλευτικές επιτροπές καθώς και μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, με όσα δυσβάσταχτα προνόμια αυτό εξασφαλίζει.

Τώρα ως προς τους κακεντρεχείς που ισχυρίζονται πως δεν πήγε ακόμα στο ΠΑΣΟΚ για να μην χάσει τη θέση στο Συμβούλιο της Ευρώπης και θα το πράξει πριν τις εκλογές για το «πολιτικό μεροκάματο», είμαστε βέβαιοι πως η Νίνα θα τους διαψεύσει και πάλι.

Ν.Α.