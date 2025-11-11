Μέσα στην εβδομάδα οι αποφάσεις για το ποιος θα εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Τους εκπροσώπους του στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση στο Συμβούλιο της Ευρώπης θα πρέπει να ορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική έδρα.

Πληροφορίες μάλιστα της στήλης, που δεν κατέστη δυνατόν να διασταυρωθούν, αναφέρουν πως επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα εκπροσωπηθεί με έναν και όχι με δυο βουλευτές.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο αν θα παραμείνει εκπρόσωπος η Νίνα Κασιμάτη ή θα αντικατασταθεί με άλλο στέλεχος, πχ τη Ρένα Δούρου, αρμόδια για την εξωτερική πολιτική.

Η - δύσκολη - απόφαση θα ληφθεί εντός της εβδομάδας, παράλληλα με κάποιες μικρές ανακατατάξεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ…

Β.Σκ.