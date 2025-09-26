Με ανάρτησή της η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασσιμάτη, εξαπολύει επίθεση κατά του κωμικού, υιοθετώντας την ακροδεξιά ρητορική και τις επιθέσεις που στάθηκαν αφορμή για την απόλυσή του.

Έναν αναπάντεχο - ή όχι και τόσο - σύμμαχο βρήκε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και μία σειρά από ακροδεξιοί στην πολύκροτη υπόθεση της απόλυσης του stand up comedian Πάρη Ρούπου από την Pizza Fan με αφορμή σχόλιο που έκανε κατά τη διάρκεια παράστασης.

Με ανάρτησή της η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασσιμάτη, εξαπολύει επίθεση κατά του κωμικού, υιοθετώντας την ακροδεξιά ρητορική και τις επιθέσεις που στάθηκαν αφορμή για την απόλυσή του.

Τώρα από πότε η Αριστερά υιοθετεί την λογοκρισία ακόμη και στη σάτυρα, είναι κάτι που θα είχε ενδιαφέρον να απαντηθεί από τους ιθύνοντες του κόμματός της.

Η ανάρτηση της κας Κασιμάτη

«Κάποιος Πάρης Ρούπος ήρθε στη Β’ Πειραιά της Εθνικής Αντίστασης να υποδυθεί τον «αντιφασίστα» με ρυπαρολογίες εις βάρος της ελληνικής σημαίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και που ακριβώς το έκανε αυτό ο «καλλιτέχνης»;

Σε ένα από τα πεδία της Μάχης της Ηλεκτρικής (εκεί είναι τα Λιπάσματα Δραπετσώνας), όπου τον Οκτώβρη του ‘44 αληθινοί αντιφασίστες αριστεροί έδωσαν τη ζωή τους για να κατέβουν οι ναζιστικές σβάστικες και να ανεμίζει ξανά ελεύθερα η ελληνική σημαία.

Ανιστόρητος, πεπλανημένος ή και κατ’ αποτέλεσμα ενωμένος με τους σκοπούς των φασιστών;

Ας το σκεφτεί και ας ζητήσει συγγνώμη.

Σε άλλη περίπτωση είναι ανάξιος οιασδήποτε υπεράσπισης»

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4093839814210604&id=100007538763025&mibextid=wwXIfr&rdid=ZMf59qCjPKrVtiDo#}