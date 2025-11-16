Μια πλέον θέση θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική θέση θα νόμιζε κανείς πως «αδειάζει» μια θέση για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Δεν συμβαίνει όμως αυτό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πλέον αξιωματική αντιπολίτευση και θα εκπροσωπείται πλέον με έναν βουλευτή.

Έτσι πλέον ο Σωκράτης Φάμελλος καλείται να λάβει μια πολύ κρίσιμη απόφαση, αν τον ΣΥΡΙΖΑ θα τον εκπροσωπεί και πάλι η βουλευτής Β΄ Πειραιά Νίνα Κασιμάτη.

Η ηγεσία της Κουμουνδούρου θα ήθελε τη Ρένα Δούρου, ενώ υπάρχουν και ουκ ολίγοι βουλευτές που τάσσονται υπέρ της αλλαγής Κασιμάτη.

Από την άλλη, στην Κουμουνδούρου φοβούνται τις αντιδράσεις της.

Άγνωστο τι θα αποφασίσει τελικά ο Σωκράτης...

Β.Σκ.