Η υπουργός Παιδείας έκλεψε τις εντυπώσεις κραδαίνοντας τόξο στο Ζάππειο για την Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Η σημερινή εμφάνιση της Σοφίας Ζαχαράκη στην μεγάλη γιορτή του Σχολικού Αθλητισμού στο Ζάππειο μας ξάφνιασε ευχάριστα «ξυπνώντας» μας μνήμες από την θρυλική «Ζήνα: την Πριγκίπισσα του Πολέμου».

Η υπουργός Παιδείας επέδειξε τις ικανότητές της στην τοξοβολία αποδεικνύοντας ότι το τόξο της πάει πολύ και δεν έχει τίποτα να φοβηθεί με το απαράμιλλο στιλ της.

Το φωτογραφικό ενσταντανέ που την απαθανάτισε με το τόξο στα χέρια και με αποφασιστικό βλέμμα στο στόχο έκλεψε τις εντυπώσεις και σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο. Το στιγμιότυπο αυτό δεν ήταν μόνο μια επίδειξη δεξιοτεχνίας, αλλά και μια έμπρακτη απόδειξη των βασικών αξιών που προωθεί η 12η Πανελλήνια και Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού: συνεργασία, επιμονή και αυτοπεποίθηση μέσα από την άθληση.

Το μόνο που μένει προς διερεύνηση είναι το προς τα πού στοχεύει και ποιον ή ποια η υπουργός Παιδείας.

Και ο νοών νοείτο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κ.Ντ.