Τι θα συζητήσει σήμερα με τον πρωθυπουργό η υπουργός Παιδείας - Τα σχέδια για το Νέο Λύκειο και ο ρόλος των Πανελληνίων.

Μια σειρά μεταρρυθμίσεων δρομολογούνται στο Λύκειο με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη να έχει συνάντηση σήμερα το απόγευμα με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου όπου αναμένεται να του εκθέσει το φάσμα των αλλαγών που φιλοδοξούν να φέρουν μια νέα πνοή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σχεδιάζει ριζικές παρεμβάσεις στο Λύκειο, με στόχο τη μείωση του περιττού γνωστικού φόρτου, την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απεμπλοκή από τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του Λυκείου στο πλαίσιο της προωθούμενης μεταρρύθμισης για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Ειδική έμφαση θα δοθεί στην πρώτη φάση της μεταρρυθμιστικής πρωτοβουλίας στην Α’ και Β’ Λυκείου, οι οποίες αποκτούν αυτόνομο παιδαγωγικό ρόλο, με αναβάθμιση του περιεχομένου και των μεθόδων αξιολόγησης, ώστε να σταματήσει η λειτουργία τους ως «προθάλαμος» της Γ’ Λυκείου.

Η πλήρη εφαρμογή του Εθνικού Απολυτήριου συναντά «αγκάθια» για την πλήρη υλοποίηση της και ο σχεδιασμός του κινείται σε «θολά νερά» οπότε έχει αποφασιστεί σιωπηρά από το Υπουργείο η μεταρρύθμιση που εξαγγέλθηκε στην φετινή ΔΕΘ να «σπάσει» σε δύο κομμάτια με το Νέο Λύκειο να δρομολογείται προς υλοποίηση από του χρόνου ενώ το Εθνικό Απολυτήριο να «παγώνει» προς ώρας καθώς υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Μετά τη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, το σχέδιο μεταρρύθμισης θα ανοίξει σε διαβούλευση με εκπαιδευτικούς φορείς και ειδικούς του χώρου. Το υπουργείο στοχεύει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα σε λίγες εβδομάδες, ώστε να ανακοινωθεί επίσημα η τελική μορφή του νέου πλαισίου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σαφής πρόθεση της υπουργού Παιδείας είναι μια νέα φιλοσοφία για το πλαίσιο φοίτηση στο Λύκειο που στηρίζεται στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, γνώσης και αυτογνωσίας. Μετατοπίζεται το βάρος από την εξετασιοκεντρική προσέγγιση, στη συνεπή μαθητική πορεία και την ουσιαστική αξιολόγηση και πρόοδο του μαθητή ως αλλαγή φιλοσοφίας. Το σχέδιο για το Νέο Λύκειο όπως τονίζουν πηγές του Υπουργείου Παιδείας θα δομείται στους τρεις πυλώνες, εμπιστοσύνη στο Λύκειο ως αυτόνομη μορφωτική βαθμίδα, στην ενίσχυση της δίκαιης και διαφανούς αξιολόγησης και στην ομαλή μετάβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σε πρώτη φάση θα δοθεί έμφαση σε επικαιροποιημένα Προγράμματα Σπουδών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ενίσχυση της παιδαγωγικής λειτουργίας κάθε τάξης. Ζαχαράκη: Με προσεκτικά βήματα σχεδιάζουμε το νέο Λύκειο σημειώνει η κα Ζαχαράκη προτάσσοντας την ανάγκη για ενίσχυτική του μορφωτικού ρόλου του Λυκείου.

Η αποκάλυψη Μητσοτάκη για το Νέο Λύκειο και την συνέχιση των Πανελληνίων

Εξάλλου ο πρωθυπουργός έδωσε την Παρασκευή μια πρώτη γεύση για τη συζήτηση γύρω από το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο αποκαλύπτοντας ότι οι Πανελλήνιες θα μείνουν ως έχουν μέχρι να βρεθεί ισότιμος αδιάβλητος μηχανισμός αξιολόγησης που θα διασφαλίζει την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Όπως τόνισε οι Πανελλήνιες παραμένουν θεσμός που λειτουργεί αξιοκρατικά και με διαφάνεια, προσφέροντας κοινωνική κινητικότητα. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να απορριφθούν βιαστικά οι Πανελλήνιες, αλλά απαιτείται προσεκτική προετοιμασία και δημόσιος διάλογος για την αλλαγή του Λυκείου.

«Δεν είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε ακόμα για το τι θα γίνει με τις Πανελλήνιες, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι Πανελλήνιες, με τα όποια προβλήματά τους, είναι ένας θεσμός, ο οποίος λειτουργεί απόλυτα αξιοκρατικά και με απόλυτη διαφάνεια και προσφέρει -όχι όσο θα θέλαμε- κοινωνική κινητικότητα. Αν δουλέψεις, εργαστείς, θα αντιμετωπίσεις επί ίσοις όροις όλους τους συμμαθητές σου, όλους τους διαγωνιζόμενους και τελικά θα μπορείς να περάσεις στη σχολή που σε ενδιαφέρει, ειδικά γι΄ αυτές και γι΄ αυτούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες, που έχουν υψηλότερες φιλοδοξίες. Φροντιστήρια. Το γεγονός ότι το Λύκειο σήμερα δεν αποτελεί αυτοτελή μηχανισμό παραγωγής γνώσης, το απολυτήριο δεν έχει καμία αξία, αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αλλά μην σπεύσουμε να πετάξουμε στον Καιάδα και να απορρίψουμε τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Θέλει πάρα πολύ προετοιμασία, πάρα πολύ δημόσιο διάλογο, ευρύτερες κοινωνικές συναινέσεις, για να δούμε πώς θα αλλάξουμε το Λύκειο και πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τα καλά στοιχεία ενός αξιοκρατικού συστήματος χωρίς, όμως, να αισθανόμαστε πως ό,τι γίνεται στο Λύκειο, κατατείνει τελικά σε εξεταζόμενα μαθήματα, τα οποία τελικά θα καθορίσουν το μέλλον ενός νέου ανθρώπου».

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η Υπουργός Παιδείας θα παρουσιάσει εντός δύο εβδομάδων σειρά επιλογών για το νέο Λύκειο, με στόχο τη διαβούλευση με τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία πριν από την τελική εφαρμογή. Η διαδικασία αναμένεται να περιλαμβάνει αλλαγές που θα δώσουν έμφαση στη δημιουργία, την εμπειρία, τη γνώση και τις δεξιότητες, ώστε το σχολείο να σταθεί ως χώρος ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών και όχι μόνο προετοιμασίας για εξετάσεις.