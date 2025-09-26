Δεν παίρνει πίσω τη θέση του ότι πρέπει να κουνηθεί η βελόνα σύντομα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι ο κόσμος έχει περάσει από τη φάση της αναμονής με ανοχή στην κυβέρνηση στην αναζήτηση εναλλακτικής και τώρα είναι η στιγμή για το ΠΑΣΟΚ να πείσει.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά και την Ν. Λυμπεράκη εξήγησε ότι «είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος. Είναι η ώρα που έχουμε παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, έχουμε μπροστά μας ένα συνέδριο που θα δώσει νέα ενέργεια στα συλλογικά μας όργανα, είναι η στιγμή να δοθεί η ώθηση που χρειάζεται».

Ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπάρχει διάθεση αμφισβήτησης του προέδρου» ζητά ένα «συνέδριο ουσίας, όχι συνέδριο φιέστας ούτε αμφισβήτησης».

«Καμία δήλωση (που ζητά ώθηση) δεν δημιουργεί εσωστρέφεια», σχολιάζει απορρίπτοντας την σχετική κριτική.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επιμένει στην άποψή του ότι αν δεν κουνηθεί η βελόνα (των δημοσκοπήσεων) τους επόμενους δύο μήνες, θα υπάρχει πρόβλημα γιατί θα καταστεί ανέφικτος ο στόχος της εκλογικής νίκης.

Α.Σ.