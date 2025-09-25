Βαρύ το κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ για τον ΥΠΕΞ.

Η ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη είναι μια εξέλιξη αρνητική σε διπλωματικό επίπεδο αλλά, επίσης, αρνητική σε επικοινωνιακό επίπεδο για την κυβέρνηση.

Στο εσωτερικό της ΝΔ γίνεται ζωηρή συζήτηση για τους χειρισμούς που προηγήθηκαν και βουλευτές της ΝΔ, όπως μεταφέρθηκε στη στήλη, καταλογίζουν ευθύνες στον ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Τούρκο ομόλογό του Χ. Φιντάν και, παρόλα αυτά, δεν προστάτευσε τον πρωθυπουργό από μια άγαρμπη ακύρωση. Του καταλογίζουν, επίσης, ότι με συνέντευξή του είχε καλλιεργήσει προσδοκίες για μια ουσιαστική συζήτηση στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, παρόλο που, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, η διάρκεια θα ήταν μισή ώρα μαζί με τη μετάφραση.

Το κλίμα αυτό, όπως όλα δείχνουν, θα αποτυπωθεί το επόμενο διάστημα και σε δημόσιες τοποθετήσεις.

Α.Σ.