Μπορεί η αναφορά στη Νέα Αριστερά να μη γίνεται συγκεκριμένα, όμως είναι σαφές το ποιος είναι ο παραλήπτης του προσκλητηρίου.

Παρότι ο Νίκος Παππάς υποστηρίζει εδώ και καιρό τη λογική των συνεργασιών μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων, χθες αποφάσισε να κάνει ακόμα ένα βήμα και να κλείσει το μάτι στους πάλαι ποτέ συντρόφους του που τώρα βρίσκονται στη Νέα Αριστερά.

«Η κοινοβουλευτική συνεργασία{..} ειδικά των δυνάμεων οι οποίες βρίσκονται μέσα στο κοινοβούλιο και εκλέχτηκαν με το ίδιο ψηφοδέλτιο είναι μια μία κίνηση {..} επείγουσα, αυτονόητη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μπορεί η αναφορά στη Νέα Αριστερά να μη γίνεται συγκεκριμένα, όμως είναι σαφές το ποιος είναι ο παραλήπτης του προσκλητηρίου.

Όλα αυτά στη Βουλή (στο πλαίσιο συζήτησης ενός νομοσχεδίου) για να μην υπάρχει περίπτωση να μην φτάσει το κάλεσμα για συνεργασία.

Ολόκληρο το απόσπασμα από το κάλεσμα στη Νέα Αριστερά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οι προοδευτικές δυνάμεις μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα έχουν πάρα πολύ μεγάλες υποχρεώσεις. Ο κατακερματισμός που έχει επικρατήσει έχει διευκολύνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και η κοινοβουλευτική συνεργασία, σύμπραξη, συναίρεση, ειδικά των δυνάμεων οι οποίες βρίσκονται στο κοινοβούλιο μέσα και εκλέχτηκαν με το ίδιο ψηφοδέλτιο, είναι μία κίνηση επιθυμητή, εφικτή, επείγουσα, αυτονόητη».

Μπ. Γ.