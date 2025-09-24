Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν πυροδότησε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης.

Τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης όταν έγινε γνωστή η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη δείχνουν ότι υπάρχει έντονη καχυποψία απέναντι στην κυβέρνηση και ετοιμότητα για επίθεση, ακόμη και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η συνάντηση θα είχε διάρκεια 25 λεπτών μαζί με τη μετάφραση και, επομένως, ήταν προεξοφλημένη η μικρή σημασία της. Γι αυτό, άλλωστε, και τα τουρκικά ΜΜΕ είχαν ασχοληθεί ελάχιστα. Παρόλα αυτά, η αναβολή της προκάλεσε απορίες για το αν ήταν ειλικρινής ή προσχηματική η δικαιολογία που επικαλέστηκε η τουρκική πλευρά.

Σε κάθε περίπτωση, κάτι που μένει είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελπίζει σε στήριξη από την αντιπολίτευση ούτε στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Α.Σ.