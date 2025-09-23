Συμμετέχει στο Global Progress Action Summit 2025 (Σύνοδος Κορυφής για την προοδευτική δράση) την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η Σύνοδος οργανώνεται από το Center for American Progress (Κέντρο για την Αμερικανική Πρόοδο), που είναι το think tank των Δημοκρατικών. Κάθε χρόνο κάνουν μια τέτοια σύνοδο - πέρυσι την έκαναν στον Καναδά και η Έφη Αχτσιόγλου ήταν επίσης καλεσμένη και μίλησε με την Jacinda Ardern για την ηγεσία.

Φέτος, η Σύνοδος έχει τίτλο Governing for Working People, «Διακυβέρνηση υπέρ των εργαζομένων». Θα έχει θεματικές για την ασφάλεια, την πράσινη οικονομία, το μεταναστευτικό, την τεχνητή νοημοσύνη, το πως χτίζεται προοδευτική συμμαχία για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς (μόνη πολιτικός απ την Ελλάδα) θα μιλήσει για τη στέγαση.

Στη Σύνοδο συμμετέχουν μεταξύ άλλων: Pedro Sanchez ( πρωθυπουργός Ισπανίας), Keir Starmer (πρωθυπουργός ΗΒ), Paolo Gentiloni ( πρώην πρωθυπουργός Ιταλίας, νυν Επίτροπος για την Οικονομία), Anthony Albanese (πρωθυπουργός Αυστραλίας), Mark Carney ( πρωθυπουργός Καναδά), Magdalena Andersson ( πρώην πρωθυπουργός Σουηδίας), Jacinda Ardern ( πρώην πρωθυπουργός Νέας Ζηλανδίας) κ.α.

Είναι ένα τεράστιο γεγονός για τον προοδευτικό χώρο παγκοσμίως προς αναζήτηση αναχώματος στην επέλαση της ακροδεξιάς και τρόπων ενδυνάμωσης των σοσιαλδημοκρατικών και αριστερών δυνάμεων μέσα από συμμαχίες.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα η Έφη Αχτσιόγλου θα έχει πολλά να μεταφέρει στους συντρόφους της που ενδιαφέρονται για προοδευτικές συγκλίσεις.

Α.Σ.