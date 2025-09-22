Ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ θεωρεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός πρέπει να επιστρέψει.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος που έγινε βουλευτής Λάρισας με πρόταση του Κ. Καραμανλή και υπουργός με πρόταση του Α. Σαμαρά, δεν κρύβει την άποψή του ότι ο πρώην πρωθυπουργός πρέπει να επιστρέψει στη ΝΔ.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, στους Σ. Ξενάκη και Β. Σκουρή, ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο «Νικήτας Νο 2» που τον συνοδεύει, έκανε σαφές ότι πιστεύει στην ανάγκη να κλείσει η εσωκομματική πληγή που άνοιξε με τη διαγραφή του Α. Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μ. Βορίδης και ο Θ. Πλεύρης έχουν μιλήσει δημόσια υπέρ της επιστροφής Σαμαρά στη ΝΔ, χωρίς να διαφαίνεται τέτοια πρόθεση από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

Α.Σ.