Νέα παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά είναι πιθανή τις αμέσως επόμενες ημέρες, μετά από αυτή των προηγούμενων ημερών υπέρ του αιτήματος γονέων των Τεμπών για εκταφή των παιδιών τους.

Η παρέμβαση θα αφορά ένα άλλο μείζον λειτουργίας των θεσμών και θα δείχνει πως τα όποια «ανοίγματα»-που, σημειωτέο, δεν έχουν καν γίνει- από το Μαξίμου προς τον πρώην πρωθυπουργό μάλλον δεν έχουν κανένα νόημα.

Η δήλωση Σαμαρά, πάντως, υπέρ του αιτήματος γονέων των Τεμπών για εκταφή των παιδιών τους δεν σχολιάστηκε ευμενώς μόνο από τους γονείς, αλλά ακόμα και από υπουργούς της ΝΔ, που θεωρούν το αίτημα των γονιών απολύτως λογικό και δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν γίνεται αποδεκτό.

Β.Σκ.