Μ. Βορίδης και Θ. Πλεύρης έχουν μιλήσει δημόσια για την ανάγκη επαναπροσέγγισης με τον πρώην πρωθυπουργό. Από δύσκολο έως αδύνατο.

Προσπάθειες έχουν γίνει και θα συνεχίσουν να γίνονται στο παρασκήνιο, αλλά τίποτα δεν δείχνει ότι οι διαμεσολαβητές μπορούν να πείσουν τον Αντώνη Σαμαρά να μην προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος και να διαπραγματευτεί την επιστροφή του στη ΝΔ με τον Κ. Μητσοτάκη.

Πέρα από τον Μ. Βορίδη και τον Θ. Πλεύρη που το έχουν πει δημόσια, υπάρχουν και άλλα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος που το θέλουν και το προσπαθούν συνομιλώντας με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό.

Χωρίς αποτέλεσμα. Οπως όλα δείχνουν, για τον Αντ. Σαμαρά ο Κ. Μητσοτάκης είναι κόκκινο πανί και δεν αφήνει κανένα παράθυρο συνεννόησης ανοιχτό. Μόνο με άλλη ηγεσία θα επιστρέψει στη ΝΔ, ξεκαθαρίζουν οι συνομιλητές του.

Α.Σ.