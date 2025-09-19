«Δεδομένων των συνθηκών καλά είμαστε» - το σχόλιο συνεργάτη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τις δημοσκοπήσεις.

Στο επιτελείο του Σωκράτη Φάμελλου έχουν επίγνωση της δυσκολίας της πολιτικής συγκυρίας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και το υπογραμμίζουν για να εξηγήσουν γιατί οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ δεν τους απογοητεύουν στην Κουμουνδούρου. «Δείχνουν ανθεκτικότητα», υποστηρίζουν.

Μα έχουν συμφιλιωθεί με τόσο χαμηλή πτήση;

Οπως όλα δείχνουν, έχουν συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι όσο αιωρείται το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και όσο εκκρεμεί μια ουσιαστική προσέγγιση με τη Νέα Αριστερά, δεν υπάρχει περίπτωση δημοσκοπικής ανάκαμψης για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Α.Σ.