Η κατάρρευση των Σπαρτιατών, η υποχώρηση της Νίκης και ο άνεμος Τραμπ.

H Ελληνική Λύση και η Φωνή Λογικής είναι τα κόμματα που καταγράφουν βελτίωση των επιδόσεων τους στις δημοσκοπήσεις που διενεργούνται μετά το καλοκαίρι.

Το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου διεκδικεί την τρίτη θέση, ενώ το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, που υποχώρησε σημαντικά με φόντο τα μεγάλα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, επιστρέφει σε ποσοστά που επιτρέπουν ελπίδα εκπροσώπησης στην επόμενη Βουλή.

Και αυτό, ενώ με το δόγμα Βορίδη - Πλεύρη στο μεταναστευτικό, η κυβέρνηση προσπαθεί να ανακόψει διαρροές προς τα δεξιά.

Το βέβαιο είναι ότι οι ανταγωνιστές τους δεξιά της ΝΔ βρίσκονται σε σοβαρή κρίση. Οι Σπαρτιάτες οδεύουν σε εξαφάνιση ενώ η Νίκη, όπως όλα δείχνουν, κινδυνεύει να χάσει τουλάχιστον τέσσερις βουλευτές.

Η διεθνής συγκυρία, εξάλλου, μετά την εκλογική νίκη Τραμπ ευνοεί τα εθνικιστικά λαϊκιστικά αντιδικαιωματιστικά κόμματα και αυτό όσο περνά ο καιρός όχι απλώς δεν αλλάζει αλλά ενισχύεται ως τάση.

Πόσο μάλλον όταν ο Κυρ. Βελόπουλος και η Α. Λατινοπούλου παίζουν το χαρτί του αντισυστημισμού με την παρουσία τους στα social media.

Α.Σ.