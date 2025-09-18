Ασχέτως κατάληξης της δικαστικής διένεξης, προκύπτει μία άβολη πραγματικότητα. Η πενταετής περιπέτεια του διαγωνισμού για το rebranding της βαριάς βιομηχανίας της χώρας, του τουριστικού της δηλαδή προϊόντος, δυστυχώς επιβεβαιώνει την ένδεια αξιοπιστίας που διέπει οριζόντια τις διαδικασίες του δημοσίου και υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια.

Αν υπάρχει ένας διαγωνισμός που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον στη δημόσια διοίκηση, αυτός είναι του rebranding της Ελλάδας. Πρόκειται για μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2021 και το 2025 βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, μέσα από μια διαδικασία γεμάτη προσφυγές και ενστάσεις. Ο λόγος; Σύμφωνα με καταγγελίες, ορισμένοι όροι του φέρονται να αποκλείουν τις ελληνικές εταιρείες από το έργο.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Εφετείο, το οποίο αναμένεται να εκδώσει την οριστική του απόφαση τον Οκτώβριο. Στο μεταξύ, με προσωρινή απόφασή του, το Εφετείο επέτρεψε τη συνέχιση του διαγωνισμού, δίνοντας προθεσμία δέκα ημερών για την κατάθεση τεχνικών προσφορών, μέχρι την τελική κρίση της υπόθεσης. Έτσι, η διαδικασία συνεχίζεται, παρότι ενδέχεται να ακυρωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως φορέας του έργου, φέρεται να μην αντιτίθεται στην απόσυρση του όρου που αποκλείει τις ελληνικές εταιρείες. Το Υπουργείο Τουρισμού, ωστόσο, επιμένει στη διατήρησή του. Η επιλογή αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, από ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρίες που κάνουν λόγο για νόθευση του ανταγωνισμού.

Παράλληλα, τοποθετήσεις εκπροσώπων της αγοράς έχουν δημιουργήσει πρόσθετα ερωτήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στάση της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος, ο Πρόεδρος της οποίας διαφοροποιήθηκε από τον προκάτοχό του και τοποθετήθηκε κατά της συμμετοχής ελληνικών εταιρειών, πριν υπάρξει η τελική απόφαση του δικαστηρίου.

