«Εχω δυνατή φωνή» διαμηνύει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μέσα στον Οκτώβριο θα λειτουργήσει το πρόγραμμα αυτόματου κλεισίματος των μικροφώνων στη Βουλή για τους ομιλητές που υπερβαίνουν τον χρόνο που δικαιούνται. Είναι μια πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, η οποία αφορά πρωτίστως της Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία πάμπολλες φορές ο/η προεδρεύων της Βουλής καλεί να ολοκληρώσει την ομιλία της.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν πτοείται και ετοιμάζεται για αντίσταση «στο πεδίο». Μιλώντας στον ρ/σ «Παραπολιτικά», στους Σ. Ξενάκη και Β. Σκουρή, διεμήνυσε ότι έχει δυνατή φωνή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και ότι δεν πρόκειται να δεχτεί περιορισμούς «στην υπεράσπιση της κοινωνίας μέσα στο κοινοβούλιο».

Πρόσθεσε ότι πολίτες που τη συναντούν την ενθαρρύνουν να συνεχίσει, δηλαδή να μη λάβει υπόψη της τον «κόφτη».

