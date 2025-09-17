Ήταν που ήταν «αίμα και άμμος» η κατάσταση στο Νότιο Τομέα της ΝΔ, η μετακόμιση του Ανδρέα Λοβέρδου από τα βόρεια του ΠΑΣΟΚ στα νότια της ΝΔ κάνει το κοκτέιλ... μολότοφ.

Ασχέτως αν θα εισφέρει ή θα αφαιρέσει στην κυβερνώσα παράταξη μία ακόμα μεταγραφή από το ΠΑΣΟΚ - εν προκειμένω εδώ και χρόνια προεξοφλημένη - ο συνωστισμός στη μάχη του σταυρού, ενόσω τα ποσοστά και οι εκλόγιμες θέσεις μειώνονται, γίνεται ακόμη πιο ασφυκτικός:

Στους Νίκο Δένδια που με βάση όλες τις μετρήσεις σήμερα θεωρείται ο αδιαμφισβήτητος επόμενος αρχηγός, Τάκη Θεοδωρικάκο, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, Βασίλη Σπανάκη, Διονύση Χατζηδάκη, Χάρη Θεοχάρη, Καλλιάνο Γιάννη, Καραμανλή Άννα, Βούλτεψη Σοφία και Τάσο Γαϊτάνη προστίθεται πλέον και το μεταγραφικό απόκτημα που ακούει στο όνομα Ανδρέας Λοβέρδος. Ενώ σε αυτούς δεν αποκλείεται να προστεθούν στην πορεία και άλλα ονόματα, όπως του Θωμά Βαρβιτσιώτη αν τελικά κατέβει και του Σταύρου Παπασταύρου.

Δύο συμπεράσματα:

Το ψηφοδέλτιο της ΝΔ έχει ήδη 4 υποψήφιους προερχόμενους από άλλα κόμματα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ιδεολογική ταυτότητά της και τις αντιδράσεις που θα προκαλέσει στα δεξιά της (Τάκης Θεοδωρικάκος, πρώην Γραμματέας της ΚΝΕ, Χάρης Θεοχάρης, πρώην Γραμματέας του Ποταμιού, Γιάννης Καλιάνος πρώην βουλευτής Ένωσης Κέντρου και Ανδρέας Λοβέρδος πρώην υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ).

Δύσκολα φαίνεται να μπορεί κάποιος να «κουρέψει» τον Νίκο Δένδια που το 2023 είχε γράψει double score από τον δεύτερο Τάκη Θεοδωρικάκο και είχε αφήσει πολύ πίσω του τους υπόλοιπους που εκλέχθησαν στα νότια, όσο και αν κάτι τέτοιο θα ικανοποιούσε τα μάλα το Μέγαρο Μαξίμου.

Και σίγουρα αυτός δεν μπορεί να είναι ο προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος.

Ν.Α.