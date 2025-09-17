Η διάταξη για τον περιορισμό της πρόσβασης του κατηγορουμένου στη δικογραφία θα βάλει φωτιά στη Βουλή.

Ολοκληρώνεται η διαβούλευση ν/σ του υπουργείου Δικαιοσύνης, σε άρθρο του οποίου προβλέπεται ότι ο κατηγορούμενος και ο συνήγορός του μπορούν να αποκλείονται από πρόσβαση σε έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον κριθεί «αναγκαίο» από τις αρχές.

Ήδη υπάρχει έντονη αντίδραση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας και εκπροσώπους του νομικού κόσμου και η πολιτική αντιπαράθεση θα εξελιχθεί στη Βουλή. Πολιτικοί αρχηγοί, όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Αλέξης Χαρίτσης, έχουν σκοπό να παρέμβουν στη συζήτηση πριν από την ψηφοφορία.

Το επιχείρημα του υπ. Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδη είναι ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία και ότι αυτή η πρόβλεψη ίσχυε την περίοδο 2014-2019.

Στελέχη της προοδευτικής αντιπολίτευσης αντιτείνουν ότι δεν είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική η εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας και ότι αυτή η πρόβλεψη δεν εφαρμόστηκε ποτέ με τον τρόπο που διατυπώνεται σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, ο Γ. Φλωρίδης είναι συγκρουσιακός, το θέμα σοβαρό, οι αμφιβολίες της προοδευτικής αντιπολίτευσης για τις δημοκρατικές ευαισθησίες της κυβέρνησης μεγάλες και, επομένως, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για μια έντονη συζήτηση στη Βουλή.

