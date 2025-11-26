Μια εικόνα χίλιες λέξεις από το… (λέμε τώρα) Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

Με πιανίστα που παραπέμπει σε κοντσέρτο για πιάνο παραπέμπει η αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Σε ανάρτησή του ο Θέμης Σοφός ανέβασε τρεις εικόνες για τις οποίες η κεφαλή της Δικαιοσύνης δεν μπορεί να είναι περήφανες.

Ιδού όσα έγραψε ο δικηγόρος. «Αυτή είναι σήμερα η αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου κ.Υπουργέ Δικαιοσύνης. Η αίθουσα συνεδρίασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου.

Δείτε πού μιλά ο δικηγόρος και οι δικαστές… Νέοι δικαστικοί χάρτες για δίκες τύπου «κοντσέρτο για πιάνο». Πολύ θα χαιρόμουν να καθίσω στη θέση του πιανίστα, αλλά είναι η υποστήριξη της κατηγορίας και ως συνήθως έχω την υπεράσπιση.

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=25665734666367535&id=100000730613323&mibextid=wwXIfr&rdid=c8A6ckTeJ3dhVi1Q#}

Κ.Σ.