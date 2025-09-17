Τι δεν λέει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για όσα χρωστάμε στους πρόσφυγες.

Είναι γνωστό ότι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης διαφημίζει με κάθε ευκαιρία την αυστηροποίηση του πλαισίου στο μεταναστευτικό-προσφυγικό, αφού, άλλωστε, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης έχει θετική γνώμη για όλα αυτά.

Όμως, πολλές φορές η άγνοια συνδέεται άμεσα με τις προκαταλήψεις. Για παράδειγμα, όταν ο Θ. Πλεύρης λέει ότι οι πρόσφυγες στο εξής θα δουλεύουν και δεν θα ζουν με τα επιδόματα, δημιουργείται η εντύπωση ότι η ελληνική πολιτεία είναι εξαιρετικά γενναιόδωρη απέναντι σε όσους έχουν πάρει άσυλο.

Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ο πρόσφυγας έχει τα ίδια δικαιώματα με κάθε Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, ανάλογα με το εισόδημά του δικαιούται επιδόματος παιδιού, ενοικίου κοκ. Παρόλα αυτά, συχνά οι πρόσφυγες, στη χώρα μας, δεν παίρνουν όσα δικαιούνται και για τον λόγο αυτό έχουν κερδίσει προσφυγές στη γερμανική Δικαιοσύνη, όπως επισημαίνουν στη στήλη διπλωματικές πηγές.

Κατά τις ίδιες πηγές, από τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο συνεχώς γίνονται συστάσεις στη χώρα μας για την αντιμετώπιση των προσφύγων, θεωρώντας ότι αδικούνται.

Στην ερώτηση αν ο Θ. Πλεύρης ανακοινώνει περικοπές επιδομάτων γνωρίζοντας ή αγνοώντας την πραγματικότητα, η απάντηση είναι προφανής.

