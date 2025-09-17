Βουλευτής της «Νίκης» θα προσχωρήσει, όπως όλα δείχνουν, στο κυβερνών κόμμα.

Με το ερώτημα της διαγραφής έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος ο βουλευτής της «Νίκης» Ν.Βρεττός, ο οποίος ψήφισε υπέρ της πρότασης της ΝΔ για τη θέση του προέδρου της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αγνοώντας την κομματική «γραμμή».

Γι αυτό, άλλωστε, αντικαταστάθηκε στην Εξεταστική και δεν αποκλείεται να μετράει μέρες στη «Νίκη».

Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» (Ertnews) είπε ότι τρεις βουλευτές της «Νίκης», οι Ανδρέας Βορύλλας (Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών), Τάσος Οικονομόπουλος (Α΄ Ανατολικής Αττικής) και Σπύρος Τσιρώνης (νομού Αχαΐας) υποστηρίζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό τη ΝΔ και είχαν ζητήσει την απομάκρυνσή του επειδή ενοχλεί το κυβερνών κόμμα με τις παρεμβάσεις του, ειδικά για τα Τέμπη.

Δηλαδή, ο Βρεττός μπορεί να διαγραφεί από τη «Νίκη» ως φιλονεοδημοκράτης και καταγγέλλει ότι «το έστησαν» άλλοι φιλονεοδημοκράτες.

Ε, τελικά, κάποιος από όλους θα καταλήξει στη ΝΔ.

Α.Σ.