Ηδη υπάρχει αίτημα να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική για να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

Τα κόμματα της κεντροαριστεράς-αριστεράς αναφέρονται σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ.

Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας, η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας έχουν βάλει στο στόχαστρο τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκη και αναφέρονται ακόμη και σε ενδεχόμενες σοβαρότατες ποινικές ευθύνες που απορρέουν από τη γνώση του για το περιεχόμενο των επισυνδέσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) πριν η υπόθεση φτάσει στη Δικαιοσύνη.

Το βέβαιο είναι ότι θα υπάρξει συνέχεια.

