Με τον πρόεδρο του Εδεσσαϊκού παραλληλίζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο υπ. Υγείας, ενώ ζητά να πάψει να αναγνωρίζει η χώρα μας το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Υποτίθεται ότι από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός είχε αποφύγει την οξύτητα στην κριτική του προς τον Ν. Ανδρουλάκη για να υποστηρίξει τη θέση του ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά η ΝΔ για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Πάνε αυτά.

Μετά την ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη στο Βελλίδειο, από το Μέγαρο Μαξίμου επέστρεψαν στην κριτική για λεφτόδεντρα και πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης τέντωσε το σχοινί ακόμη περισσότερο.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, στους Σ. Ξενάκη και Β. Σκουρή, είπε για τον Ν. Ανδρουλάκη:

"Απ’ όλη τη συνέντευξή του μια σκηνή έχει αξία όταν τον ρωτήσανε να μας πει πόσο κοστίζουν τα μέτρα που πρότεινε. Θυμάστε εκείνο το παλιό βίντεο με τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού; Ήταν λίγο χειρότερος ο Ανδρουλάκης. Αν καταλάβετε πόσα δισεκατομμύρια κοστίζουν τα μέτρα που πρότεινε ο ίδιος ο Ανδρουλάκης και από που θα τα βρει γράψτε μου! … Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε μια κλασική, πασοκική του ‘80 ομιλία «Τσοβόλα δώστα όλα».

Δηλαδή, όχι απλώς δεν υπάρχει συναινετική διάθεση από την κυβέρνηση απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά η προσπάθεια απαξίωσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ γίνεται ακόμη και με όρους οπαδισμού.

Ο Αδ. Γεωργιάδης δεν έχει, άλλωστε, κανέναν δισταγμό να εκφράζει τις απόψεις του χωρίς περιορισμούς πολιτικής ορθότητας.

Για παράδειγμα, στην ίδια συνέντευξη, θυμίζοντας ότι ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ αναγνωρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου τον Νετανιάχου, υποστήριξε ότι είναι ένα Δικαστήριο που ασκεί πολιτική και δεν θα έπρεπε να αναγνωρίζεται ούτε από τη χώρα μας.

Κατά τα άλλα, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις, η κυβέρνηση αναζητά την κατάλληλη χρονική στιγμή για να την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους...

