12 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα αποφυλακίζεται ο Μιχαλολιάκος.

Στις 18 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται δώδεκα χρόνια από το βράδυ που μαχαιρώθηκε ο Παύλος Φύσσας από τον Ρουπακιά στο Κερατσίνι και η φετινή επέτειος συμπίπτει με την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» Νίκου Μιχαλολιάκου.

Η θλιβερή αυτή σύμπτωση δημιουργεί μεγάλη πολιτική φόρτιση και προετοιμάζονται πλήθος εκδηλώσεων μνήμης από τα προοδευτικά κόμματα που θα ενωθούν με τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών.

Με ακραίους κύκλους της δεξιάς να πενθούν για τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ καταγγέλλοντας την Αριστερά για ανοχή στην πολιτική βία, θα υπενθυμιστεί με δραματικό τρόπο η δολοφονική δράση των Ελλήνων νεοναζί που δεν έχουν δηλώσει μεταμέλεια και αντιμετωπίζονται με επιείκεια από την πολιτεία.

Α.Σ.