«Είναι καταδικαστέο γιατί πέθανε ένας συμπολίτης μας» είπε στο δικαστήριο ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης.

«Η δολοφονία Φύσσα ήταν η δολοφονία της Χρυσής Αυγής», είπε στην απολογία του ο καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλίας Κασιδιάρης ο οποίος με το Γιάννη Λαγό είναι ακόμη στη φυλακή, οι μόνοι από την ηγετική ομάδα. Ωστόσο ο Ηλίας Κασιδιάρης προσήλθε στο δικαστήριο χωρίς αστυνομική άδεια, καθώς κάνει χρήση ολιγοήμερης άδειας.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο Ηλίας Κασιδιάρης αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Είναι καταδικαστέο γιατί πέθανε ένας συμπολίτης μας, αλλά για μένα είναι δύο φορές καταδικαστέο, γιατί ο δράστης ήταν στη Χρυσή Αυγή. Άθλιο έγκλημα που έγινε μπροστά σε μεγάλη ομάδα αστυνομικών και δεν το πρόλαβε κανείς και με δολοφόνησε κι εμένα γιατί έξι χρόνια φυλακή έχω κάνει. Καταδικάζω συνέχεια αυτό το έγκλημα…»

Κασιδιάρης: Δεν αρκεί ο προφορικός λόγος για να καταδικαστεί κάποιος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Ο κατηγορούμενος πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής συντάσσεται, όπως ανέφερε ,με την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, Αδαμαντίας Οικονόμου. «Έκανε ποινική διερεύνηση κι όχι ένα πολιτικό συνοθύλευμα. Είπε ότι δεν αποδείχθηκε κεντρικός σχεδιασμός ή εντολή για μεμονωμένες πράξεις από στελέχη της ΧΑ. Δεν γνώριζα ούτε προκύπτει ότι παρότρυνα… Όπως είπε (σ.σ. η εισαγγελέας ) μόνο ο προφορικός λόγος δεν αρκεί για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης», υποστήριξε και συμπλήρωσε πως δεν κάνει ο ίδιος λόγο για πολιτική δίωξη ή πολιτική σκευωρία καθώς , όπως είπε , έχει γίνει σχετική αναφορά από τις εισαγγελικές αρχές και τους πολιτικούς ενώ έστρεψε τα βέλη του στη ΝΔ .

Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν παρέλειψε να τονίσει με νόημα, πως παρά τα σχετικά αιτήματα δεν κλήθηκε για να καταθέσει ο Αντώνης Σαμαράς τον οποίο κατηγόρησε για παρεμβάσεις , ο Νίκος Δένδιας αλλά ούτε και η σύντροφος του Παύλου Φύσσα και κατηγόρησε για μεροληψία την εισαγγελέα της έδρας με αφορμή ερωτήσεις της .

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η απόφαση σας αφορά και τις εκλογές του 2027 υπάρχει μείζον πολιτικό θέμα

Υπήρξε μεροληψία της εισαγγελέως …

Έχει ενδιαφέρον για τη ΝΔ εκτός από εμένα που έχω εκτίσει για 18 χρόνια…» είπε απευθυνόμενος στο δικαστήριο.

Κασιδιάρης: Δεν είχα ευθύνη εγώ ως βουλευτής.

Ο ίδιος έκανε λόγο για εργαλειοποίηση της κατάστασης με τροπολογίες που ανέκοψαν την πορεία του δικού του κόμματος στις εκλογές. «Ο Τζανερρίκος έκανε σοβαρή καταγγελία και είπε ότι ο Γεραπετρίτης του ζήτησε να κόψει το κόμμα Κασιδιάρη για να τον κάνει πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής μετά την αφυπηρέτησή του. Από τη μία είχαμε, άθλιες εγκληματικές πράξεις, την ανθρωποκτονία του Φύσσα και την επίθεση στους αλιεργάτες, που συνέβη από υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής, αλλά δεν είχα ευθύνη εγώ ως βουλευτής του κόμματος. Από την πρώτη στιγμή, την ίδια ημέρα βγήκα και καταδίκασα την ανθρωποκτονία πέντε φορές και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με εγκλήματα που συνδέονται με παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη», είπε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Αναφερόμενος στην δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο κατηγορούμενος πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής ισχυρίστηκε, όπως και ο Χ. Παππάς, ότι δεν γνώριζε τίποτα και το έμαθε την επόμενη ημέρα ενώ ισχυρίστηκε ότι για το έγκλημα αυτό δεν υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός.

Κατηγορούμενος: Το έμαθα την επόμενη ημέρα από δημοσιογράφους που ήθελαν να κάνω δηλώσεις για το ζήτημα. Μου είχαν πει το ρεπορτάζ έλεγε ότι τον σκότωσαν για το ποδόσφαιρο.

Πρόεδρος: Δηλαδή όταν δώσατε τις συνεντεύξεις δεν γνωρίζετε ότι ο Ρουπακιάς; Και ότι στο μέρος εκεί υπήρχαν αρκετά άτομα της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας;

Κατηγορούμενος: Προφανώς δεν το γνώριζα. Φαίνεται και από τις συνομιλίες μου με ποιους μίλησα, τα μηνύματα μου…

Ο Ηλίας Κασιδιάρης σε άλλο σημείο της απολογίας του είπε πως αν και είναι εξαφανισμένος από τις πλατείες και βρίσκεται στη φυλακή εξακολουθεί να παίρνει μεγάλα εκλογικά ποσοστά .