Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον, περισσότερα από τρία χρόνια μετά την έναρξή της, η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής με τους τελευταίους πρώην βουλευτές να απολογούνται ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας.

Παρούσα στο δικαστήριο για άλλη μία φορά η μητέρα του Παύλου Φύσσα, η δολοφονία του οποίου έγινε η αφορμή να ξετυλίξει η Δικαιοσύνη το «κουβάρι» της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης.

Από τους 42 κατηγορουμένους σε δεύτερο βαθμό εμφανίστηκαν πάντως να απολογηθούν μόνο οι 23 εξ αυτών καθώς πολλοί έχουν ήδη εκτίσει τις πρωτόδικες ποινές τους. Ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι επέλεξαν να μην απολογηθούν είναι και ο καταδικασμένος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος έστειλε δήλωση στο δικαστήριο με τις θέσεις του .

Με την έναρξη της διαδικασίας απολογήθηκε ο Χρήστος Παππάς ο οποίος αρνήθηκε το ρόλο του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής που του έχει αποδώσει το κατηγορητήριο, λέγοντας πως είναι «μύθος», ενώ χαρακτήρισε άδικη την πρωτόδικη καταδίκη του και τη δίωξη εναντίον του πολιτική. Αυτό έγινε «επειδή κόβαμε ψήφους», ισχυρίστηκε. «Για αυτό βρέθηκα στη φυλακή... Η κατηγορία αυτή έγινε κατόπιν εντολών της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική», υποστήριξε κάνοντας λόγο για τερατώδη ψεύδη που τον έφεραν στη θέση του εγκληματία και στο εδώλιο του δικαστηρίου αλλά και για «πολιτικό γκανγκστερισμό».

Χ. Παππάς: «Η αφαίρεση μίας ζωής είναι ποινικό αδίκημα αλλά και αμάρτημα»

Σε ό,τι αφορά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα και δεν είχε καμία επικοινωνία με κανέναν. Όπως υποστήριξε το έμαθε την επόμενη μέρα το πρωί που πήγαινε στη Βουλή και πως δεν γνώριζε ούτε το θύμα ούτε ποιος ήταν ο καθ’ ομολογίαν δράστης της εγκληματικής ενέργειας ,ο ισοβίτης σήμερα Γιώργος Ρουπακιάς. «Η αφαίρεση της ζωής για εμένα εκτός από ποινικό αδίκημα είναι και αμάρτημα», ισχυρίστηκε και επανέλαβε ότι βρέθηκε στη φυλακή γιατί έκοβε ψήφους στον Σαμαρά .

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χ. Παππάς: «Οξύς ο πολιτικός μου λόγος αλλά δεν είχε βία»

«Αδυνατώ να καταλάβω γιατί είμαι κατηγορούμενος και βρέθηκα στη φυλακή. Για τον εαυτό μου και την παρουσία μου δεν υπάρχει τίποτα και πουθενά. Η παρουσία μου ήταν κοινοβουλευτική. Εκτιμώ ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν παρακολούθησε ενδελεχώς τον πολιτικό μου λόγο που μπορεί να ήταν οξύς, αλλά δεν είχε βία», ανέφερε.

Ο Χ. Παππάς απευθυνόμενος στους δικαστές μίλησε για το ρόλο του υπαρχηγού που του καταλογίζεται. «Είμαι ένοχος που εξελέγη βουλευτής; Αφού κατηγορήθηκε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα ως εγκληματική οργάνωση γιατί δεν κατηγορήθηκαν και οι βουλευτές που είχαν εκλεγεί νωρίτερα ή οι υποψήφιοι βουλευτές;», είπε ο κατηγορούμενος ο οποίος υπεραμύνθηκε της ιδεολογίας της Χρυσής Αυγής, λέγοντας: «Κανένας δεν έκρυψε ότι η Χρυσή Αυγή όταν ιδρύθηκε είχε εθνικοκοινωνικό προσανατολισμό ,αλλά το κοινοβουλευτικό κόμμα της Χρυσής Αυγής το 2012 δεν στηρίζονταν σε πρακτικές του παρελθόντος».

Απαντώντας σε ερωτήσεις της προέδρου του δικαστηρίου είπε ότι η Χρυσή Αυγή είχε ιεραρχία, υπήρχε σεβασμός προς το πρόσωπο του γενικού γραμματέα του οποίου η ψήφος στο Κεντρικό Συμβούλιο,όπως συμβαίνει και αλλού, μετρούσε για δύο .

Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθούν οι Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός.

Μετά το τέλος των απολογιών αναμένεται να προσδιοριστεί η ημέρα που θα αγορεύσει η εισαγγελέας της έδρας για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων.