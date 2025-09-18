Η σφαλιάρα που έριξε αστυνομικός των ΜΑΤ σε συνάδελφό του.

ΜΑΤ να ξυλοκοπούν διαδηλωτές έχουμε δει. ΜΑΤ να ρίχνουν κρότου λάμψης και να κάνουν συλλήψεις έχουμε επίσης δει. Αστυνομικό όμως των ΜΑΤ να… καταχεριάζει συνάδελφό του δεν είχαμε ξανα δει. Αλλά τελικά το είδαμε και αυτό.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το thebest, όταν επικράτησε ένταση στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα, έπεσαν δακρυγόνα με έναν αστυνομικό να τρέχει προς το μέρος άλλου αστυνομικού, να του ζητάει εξηγήσεις και να του ρίχνει μια δυνατή σφαλιάρα στο κεφάλι.

Δείτε το βίντεο και τα συμπεράσματα δικά σας

{https://www.youtube.com/watch?v=ttkIbEQxuSk}