Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων.

Αμετακίνητος στις θέσεις του δήλωσε ο πρώην ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός ο οποίος κατά τη διάρκεια της απολογίας του, απέδωσε σε πολιτικούς λόγους τη δίωξη και τη δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. «Δεν αλλάζω τις θέσεις μου. Είμαι Έλληνας εθνικιστής και πατριώτης .Αλλά μην μου πείτε αν θα το ξαναέκανα ,γιατί νομίζω δεν αξίζει τον κόπο. Το κατηγορητήριο αφορά σε τοποθετήσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις δεν έχει καμία πράξη" είπε ο Γιάννης Λαγός, αρνούμενος την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης για την οποία έχει πρωτοδίκως καταδικαστεί.

"Στη συνείδηση μου δεν είμαι απολογούμενος Ήρθα εδώ για να ακουστεί η αλήθεια. Θα μπορούσα να αισθανθώ απολογούμενος αν είχα ένα δικαστήριο που προσπαθεί να ακούσει την αλήθεια και όχι να αποκρύψει γεγονότα ", είπε ο Γιάννης Λαγός απευθυνόμενος στους δικαστές και τους κάλεσε να μπουν στη δική του θέση για να τον …καταλάβουν. "Αν μπορούσατε να έρθετε στη δική μου θέση και να δείτε τι έχω τραβήξει από το 2013 δεν θα ήθελε κανένας να είναι στη θέση μου"..

Γιάννης Λαγός: Δεν είμαι ο πιο ήρεμος άνθρωπος του κόσμου

Ο κατηγορούμενος πρώην ευρωβουλευτής χαρακτήρισε τον εαυτό του ως τον "καταραμένο της γης ", ενώ περιγράφοντας το χαρακτήρα του ανέφερε: « Εμένα δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιάσω στοιχεία για την αθωότητα μου .Δεν ήμουν πολιτικός άνδρας, δεν ήμουν ο πιο ήρεμος άνθρωπος του κόσμου. Με όλα αυτά που συνέβησαν και πρόβατο να ήταν στη θέση μου θα είχε αντιδράσει». Υποστήριξε μάλιστα πως ο ίδιος αντιμετωπίζεται με εκδικητικότητα από τη Δικαιοσύνη. « Εγώ είμαι καταδικασμένος και έχω εκτίσει ήδη τα 3/5 και επιπλέον 11 μήνες . Εμένα δεν μου έχει δοθεί ούτε μια ημέρα άδειας. Όλα αυτά έγιναν για λόγους εκδίκησης από τη δικαιοσύνη και το κράτος», υποστήριξε και συνέχισε:

«Που θα συνέβαινε να υπάρχει ηχητικό του πρωθυπουργού να δίνει εντολές σε ανώτατο δικαστικό να μας βάλει φυλακή και δεν θα είχε κληθεί; Πως να πω ότι με αντιμετωπίζετε με στοιχειώδη αντικειμενικότητα όταν δεν τον έχετε καλέσει να πει τη δική του θέση;Γιατί αρνηθήκατε να έρθει εδώ ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Δένδιας και να καταθέσουν. Ποτέ δεν είδαμε το υλικό από τις κάμερες που ζητήθηκε από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα .Το δικαστήριο σας απέρριψε αυτά τα αιτήματα και δεν τα έκανε δεκτά».

Καταδικαστέα η δολοφονία Φύσσα

Για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα ο Γιάννης Λαγός ισχυρίστηκε ότι ενημερώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ". Έχω ζητήσει να ανοιχθούν τα τηλέφωνα. Δεν έδωσα ποτέ καμία εντολή. Είχα συνομιλήσει πιο πριν.Μιλούσα συχνά για δράσεις .Και αυτό δεν είχε γίνει μόνο εκείνο το βράδυ αλλά σε βάθος χρόνου αυτό είχε συμβεί πολλές φορές… Είναι καταδικαστέο γεγονός» είπε σε άλλο σημείο της απολογίας του.. Αναφερόμενος στη συνέχεια στην επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων είπε: «Για εμένα το περιστατικό με τους Αιγύπτιους αλιεργάτες είναι αλήθεια. Δεν θα πήγαινα ποτέ να χτυπήσω κάποιον και μάλιστα αδύναμο.Για εμένα αυτό ήταν αλήθεια και το λέω και τώρα . Δεν παρακίνησαν κανέναν να πάει να χτυπήσουν ανθρώπους και να κάνει τον τιμωρό μέσα στη νύχτα .Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που το έκαναν δεν ήταν άνθρωποι της Χρυσής Αυγής .Την ίδια υπερασπιστική θέση εξέφρασε και για την επίθεση στο ΠΑΜΕ αρνούμενος ότι έχει οποιαδήποτε σχέση . Πρόσθεσε όμως ότι" το ΠΑME ήταν η απόλυτη τρομοκρατία στο Πέραμα" .Εκεί πήγα μετά από σχετικές ενοχλήσεις που είχα από τους εργαζόμενους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντί απολογίας, γραπτή δήλωση με συγνώμη από το Γιώργο Ρουπακιά

Αμέσως μετά αναγνώστηκε δήλωση του Γιώργου Ρουπακιά με την οποία ζητά συγνώμη για τον ανείπωτο πόνο που έχει προκαλέσει με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα ενώ ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε το θύμα του και αποποιείται τον χαρακτηρισμό του φασίστα. Ο κατηγορούμενος,ο οποίος δεν εμφανίστηκε να απολογηθεί, αρνήθηκε στην τρισέλιδη δήλωση του ότι ήταν προμελετημένο το έγκλημα

Η διαδικασία διακόπηκε για τις 12 Δεκεμβρίου οπότε η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου θα προτείνει επί της ενοχής ή μη των 42 κατηγορουμένων.