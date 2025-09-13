Ανακατατάξεις δεξιά της ΝΔ

Βελόπουλος και Λατινοπούλου «καταπίνουν» τη «Νίκη».

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ανακάμπτει η «Φωνή Λογικής» που είχε αποδυναμωθεί λόγω των αποστάσεων της Αφροδίτης Λατινοπούλου από τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Φαίνεται πως τη βοήθησε το μεταναστευτικό να βρει ακροατήριο παριστάνοντας την Ελληνίδα Λεπέν.

Δυναμική δείχνει και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ειδικά στη βόρεια Ελλάδα.

Τα νέα είναι δυσάρεστα για τη «Νίκη» του Δ. Νατσιού που χάνει ψηφοφόρους και προς το κόμμα του Βελόπουλου και προς το κόμμα της Λατινοπούλου.

Βέβαια, η «Νίκη» πάντα υποεκπροσωπούταν στις δημοσκοπήσεις γιατί έχει κρυφή ψήφο θρησκευτικών και παραθρησκευτικών ομάδων.

Η τάση, όμως, δεξιά της ΝΔ δεν είναι υπέρ της.

Α.Σ.