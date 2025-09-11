Χέρι - χέρι Πλεύρης και Λατινοπούλου για τη δολοφονία του Κερκ

Οι αναρτήσεις του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη και της προέδρου της Φωνής Λογικής, ευρωβουλευτή, Αφροδίτης Λατινοπούλου θα μπορούσαν να ανήκουν σε στελέχη του ίδιου κόμματος.

Δεν ήταν ένας ακροδεξιός, ομοφοβικός, ρατσιστής ακτιβιστής της πιο ακραίας εκδοχής του τραμπισμού. Ήταν ένας δημοκράτης που δολοφονήθηκε για τις «διαχρονικές» (Πλεύρης) «συντηρητικές» (Λατινοπούλου) ιδέες του.

Η σοκαριστική δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ αξιοποιείται από την Διεθνή της Ακροδεξιάς για να συκοφαντηθεί η Αριστερά ως φυτώριο πολιτικής βίας.

Ούτε λέξη για την ιδεολογία του μίσους που καλλιεργεί ο Τραμπ, τον αυταρχισμό, τον βίαιο λόγο, τη διαφήμιση της οπλοκατοχής, την καλλιέργεια θεωριών συνωμοσίας, ανορθολογισμού, τοξικότητας.

Πλεύρης και Λατινοπούλου, Λατινοπούλου και Πλεύρης, έδωσαν το σύνθημα.

{https://x.com/latinopoulou/status/1965885820755140794}

{https://x.com/thanosplevris/status/1965886638841872609}

Α.Σ.