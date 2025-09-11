Games
Χέρι - χέρι Πλεύρης και Λατινοπούλου για τη δολοφονία του Κερκ

Χέρι - χέρι Πλεύρης και Λατινοπούλου για τη δολοφονία του Κερκ
Οι αναρτήσεις του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη και της προέδρου της Φωνής Λογικής, ευρωβουλευτή, Αφροδίτης Λατινοπούλου θα μπορούσαν να ανήκουν σε στελέχη του ίδιου κόμματος.

Δεν ήταν ένας ακροδεξιός, ομοφοβικός, ρατσιστής ακτιβιστής της πιο ακραίας εκδοχής του τραμπισμού. Ήταν ένας δημοκράτης που δολοφονήθηκε για τις «διαχρονικές» (Πλεύρης) «συντηρητικές» (Λατινοπούλου) ιδέες του.

Οι αναρτήσεις του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη και της προέδρου της Φωνής Λογικής, ευρωβουλευτή, Αφροδίτης Λατινοπούλου θα μπορούσαν να ανήκουν σε στελέχη του ίδιου κόμματος.

Η σοκαριστική δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ αξιοποιείται από την Διεθνή της Ακροδεξιάς για να συκοφαντηθεί η Αριστερά ως φυτώριο πολιτικής βίας.

Ούτε λέξη για την ιδεολογία του μίσους που καλλιεργεί ο Τραμπ, τον αυταρχισμό, τον βίαιο λόγο, τη διαφήμιση της οπλοκατοχής, την καλλιέργεια θεωριών συνωμοσίας, ανορθολογισμού, τοξικότητας.

Πλεύρης και Λατινοπούλου, Λατινοπούλου και Πλεύρης, έδωσαν το σύνθημα.

{https://x.com/latinopoulou/status/1965885820755140794}

{https://x.com/thanosplevris/status/1965886638841872609}

Α.Σ.

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

Σόγια: Τελικά είναι ωφέλιμη ή επικίνδυνη για την υγεία;

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

