Να ετοιμάζεται ο λόχος για την Ουκρανία

Να ετοιμάζεται ο λόχος για την Ουκρανία
Συμμετοχή σε στρατιωτική δύναμη όχι, σε ειρηνευτική ναι, σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ.

Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ Ευρωπαίων εταίρων βρίσκονται σε πλήρη για τις εγγυήσεις ασφάλειας που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο τρίγωνο Ουάσιγκτον-Μόσχας-Κιέβου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης έχει ανακοινώσει ότι αποκλείεται να συμμετάσχει ελληνικός στρατός σε αποστολή ευρωπαϊκών-ΝΑΤΟϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, στους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, έκανε γνωστό ότι θα υπάρξει συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, γίνεται ήδη προετοιμασία για ένα λόχο χωρίς στρατιωτικό οπλισμό.

Α.Σ.

